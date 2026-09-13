Quaquá intensifica apoio a aliados na reta final e mira eleição de 16 deputados federais - Foto: Arquivo MAIS

Quaquá intensifica apoio a aliados na reta final e mira eleição de 16 deputados federaisFoto: Arquivo MAIS

Publicado 13/09/2026 14:20 | Atualizado 13/09/2026 14:22

Na reta final das eleições, o prefeito de Maricá, Washington Quaquá , intensificou o apoio a candidatos a deputado federal ligados ao seu grupo político e a partidos de diferentes campos ideológicos. A estratégia é contribuir para a eleição de até 16 aliados para a Câmara dos Deputados.

Entre os nomes apoiados estão candidatos da Federação Brasil da Esperança e outros aliados de partidos de centro e de direita. A expectativa é que a federação conquiste cerca de dez cadeiras no Rio de Janeiro. Entre os nomes considerados competitivos estão Marcelo Freixo, Lindbergh Farias, Diego Quaquá, Celso Pansera, Tainá de Paula, Benny Briolly, Bandeira de Mello, Dimas Gadelha, Elias Jabbour, Nísia Trindade, Rubens Bomtempo, Leonardo Picciani, Fabiano Horta, Reimont e Jandira Feghali.

Na reta final, candidatos que integram diretamente o grupo político de Quaquá e seus aliados devem receber atenção especial, com reforço de agendas e mobilização nos municípios.

A atuação do prefeito, no entanto, ultrapassa o campo da esquerda. Quaquá também declarou apoio a candidaturas de centro e de direita, entre elas Bebeto (PP), Marcos Tavares (PDT), Edmundo Vasco (PSDB), Juninho do Pneu (PSD), Murilo Gouveia, Ricardo Abraão e Otoni de Paula.

Festa após a eleição

Com a expectativa de reunir os aliados que conquistarem uma vaga na Câmara, Quaquá já marcou uma confraternização para o dia 5 de outubro, no restaurante Baleia, no Aterro do Flamengo.

A ideia é celebrar o resultado das urnas e registrar, em uma fotografia, o grupo de aliados que sair vitorioso da eleição.