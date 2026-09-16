Nova iluminação de LED MaricáFoto: Julios Costa
Iluminação pública de Maricá recebe mais de 4 mil lâmpadas de LED
Substituição de luminárias convencionais amplia a segurança viária nos bairros e gera mais economia
Iluminação pública de Maricá recebe mais de 4 mil lâmpadas de LED
Substituição de luminárias convencionais amplia a segurança viária nos bairros e gera mais economia
Câmeras de Maricá auxiliam na prisão de procurado pela Justiça
Homem com dois mandados em aberto foi localizado no Centro e preso por policiais do PROEIS dentro de um ônibus
1ª Expo Rural de Maricá recebe grandes nomes do sertanejo e piseiro
Shows gratuitos, rodeios, atrações agropecuárias e uma praça gastronômica com atrações para toda a família, o evento do dia 17 a 27 deste mês acontece no Parque de Exposições da cidade, no Espraiado
Estudantes da rede pública de Maricá conquistam medalha de Ouro
Os alunos da Escola Municipal Clério Boechat de Oliveira obtiveram a maior nota entre as escolas públicas do Rio de Janeiro na etapa estadual da competição da Olimpíada Brasileira de Geografia
12ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ movimenta Orla de Itaipuaçu em Maricá
Pocah foi a principal atração de uma programação marcada por música, celebração e valorização da diversidade
Quaquá reforça apoio a aliados na reta final das eleições 2026
O prefeito de Maricá mira eleição de 16 deputados federais e amplia agenda com candidatos de diferentes campos políticos e já prepara encontro para comemorar o resultado das urnas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.