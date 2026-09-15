Maricá recebe artistas renomados do sertanejo e do piseiro na 1ª Expo Rural da cidade - Foto: divulgação

Maricá recebe artistas renomados do sertanejo e do piseiro na 1ª Expo Rural da cidadeFoto: divulgação

Publicado 15/09/2026 15:34 | Atualizado 15/09/2026 15:34

A Prefeitura de Maricá realiza, entre os dias 17 e 27 de setembro, a 1ª Expo Rural Maricá, no Parque de Exposições da cidade, no Espraiado. Com entrada gratuita, o evento terá oito shows de artistas de destaque nacional, além de praça gastronômica, exposição de animais, atividades agropecuárias e atrações para toda a família.



A programação musical inicia na quinta-feira (17), com Guilherme & Santiago, e segue com Simone Mendes, na sexta (18), e Zé Felipe, no sábado (19). No domingo (20), será a vez de César Menotti e Fabiano. Na segunda semana do evento, Daniel se apresenta na quinta-feira (24), Gustavo Mioto na sexta (25), Natanzinho Lima no sábado (26) e Wesley Safadão encerra a programação no domingo (27).



Além dos shows, a Expo Rural terá Galpão Agro, reunindo indústria e comércio, Fazendinha, exposição de gado leiteiro da raça Girolando e de gado de corte da raça Tabapuã. A programação também contará com a 1ª Exposição do Cavalo Mangalarga Marchador de Maricá, o 1º Poeirão de Marcha da Expo Agro Maricá e rodeio.



“Estamos fazendo a primeira exposição agropecuária rural de Maricá e colocando a cidade no circuito dos grandes eventos rurais do Brasil. A Expo Rural vai reunir exposição de animais, produtores, shows, oportunidades para quem vive e trabalha no campo e uma grande programação para a população. Maricá entra de vez nessa agenda, valorizando o produtor, movimentando a economia e fortalecendo as famílias”, afirmou o prefeito Washington Quaquá.



A Expo Rural também terá praça gastronômica e espaços destinados à convivência, ao lazer e à comercialização de produtos. A expectativa é movimentar a economia local, valorizar os produtores e empreendedores e ampliar a integração entre as atividades rurais, o turismo e o entretenimento no município. A programação completa, com os horários de cada atração, será divulgada nos próximos dias.

Confira a programação completa dos shows



Quinta-feira (17/9): Guilherme & Santiago

Sexta-feira (18/9): Simone Mendes

Sábado (19/9): Zé Felipe

Domingo (20/9): César Menotti & Fabiano



Quinta-feira (24/9): Daniel

Sexta-feira (25/9): Gustavo Mioto

Sábado (26/9): Natanzinho Lima

Domingo (27/9): Wesley Safadão