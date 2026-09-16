Sistema de monitoramento de Maricá auxilia na prisão de procurado pela Justiça - Foto; Divulgação

Sistema de monitoramento de Maricá auxilia na prisão de procurado pela JustiçaFoto; Divulgação

Publicado 16/09/2026 11:10 | Atualizado 16/09/2026 11:52

A Prefeitura de Maricá auxiliou, nesta terça-feira (15), na localização e prisão de um homem com dois mandados de prisão em aberto. A ação aconteceu a partir da atuação do sistema de videomonitoramento do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), operado pela Secretaria de Segurança Cidadã. O indivíduo foi identificado enquanto circulava pela Rua Ribeiro de Almeida, no Centro, e passou a ser acompanhado pelas câmeras até a abordagem realizada por policiais militares que atuam no município pelo convênio do PROEIS.

As informações foram repassadas aos agentes que atuam nas ruas, permitindo que policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) localizassem o coletivo e realizassem a abordagem. O homem foi preso e conduzido à 82ª DP (Maricá), onde foram adotados os procedimentos para o cumprimento dos mandados judiciais.

Tecnologia a serviço da Segurança Pública

A ocorrência reforça o papel do videomonitoramento na estratégia de segurança pública do município. A integração entre o CIOSP e as equipes operacionais permite acompanhar situações em tempo real, compartilhar informações com os agentes em campo e ampliar a capacidade de localização de pessoas procuradas pela Justiça.

“Investimento contínuo em tecnologia, inteligência, profissionais capacitados e presença efetiva nas ruas produzem resultados concretos para a segurança da população. Temos ampliado os investimentos no PROEIS e fortalecido a Guarda Municipal, com mais efetivo, viaturas, equipamentos e capacidade operacional. Quando integramos tecnologia, inteligência e equipes treinadas, conseguimos ampliar a prevenção, melhorar a resposta às ocorrências e proporcionar mais tranquilidade à nossa população”, explicou o secretário de Segurança Cidadã, Coronel Júlio Veras.

Centro Integrado de Operações na Segurança Pública

O CIOSP é uma das bases da estratégia de monitoramento do município. Atualmente, o sistema reúne mais de 3 mil câmeras integradas e distribuídas pelos quatro distritos, incluindo equipamentos de videomonitoramento urbano e patrimonial, reconhecimento facial e pontos com tecnologia de leitura de placas (OCR). A estrutura funciona em tempo real e dá suporte às ações da Guarda Municipal, da Polícia Militar e de outros órgãos de segurança pública.

Em situações como identificação de veículos suspeitos, alertas de segurança ou ocorrências em andamento, os operadores recebem e analisam as informações, acionam as equipes em campo e auxiliam no direcionamento da resposta. O planejamento prevê a ampliação gradual dessa rede para 7 mil câmeras, aumentando a cobertura do sistema de monitoramento em Maricá.