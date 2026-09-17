Ação saúde mental Casa da Juventude, Ponta Negra - Foto: Thamyris Mello

Ação saúde mental Casa da Juventude, Ponta NegraFoto: Thamyris Mello

Publicado 17/09/2026 11:17

A Prefeitura de Maricá está realizando nesta quinta-feira (17) uma programação voltada à saúde mental e ao bem-estar dos jovens na Casa da Juventude de Ponta Negra . A iniciativa da Secretaria de Juventude e Participação Popular, chamada “Arena da Vida”, que começou às 10h da manhã e reúne atividades de esporte, integração e reflexão.

A programação é aberta à população, com foco nos alunos atendidos pelo polo, e inclui circuitos de desafios, rodas de conversa, caça ao tesouro pedagógica e o painel “Meu Mapa da Vida”.

A coordenadora do Polo Ponta Negra, Ingrid Camargo, destaca que a iniciativa também reforça a Casa da Juventude como um espaço de acolhimento e escuta para os jovens.

“A ação busca reforçar aos jovens que a Casa da Juventude é um espaço seguro de acolhimento, escuta e apoio. O Polo conta diariamente com uma equipe psicossocial, que acompanha e acolhe os jovens, oferecendo suporte e orientação sempre que necessário. Com as dinâmicas, o esporte e os momentos de conversa e reflexão, queremos fortalecer os vínculos com os alunos e mostrar que eles podem encontrar aqui um espaço onde são ouvidos, respeitados e acolhidos”, afirmou.