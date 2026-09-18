Prêmio nacional de previdência conquistado pela cidade de Maricá - Foto: Divulgação

Prêmio nacional de previdência conquistado pela cidade de MaricáFoto: Divulgação

Publicado 18/09/2026 17:22 | Atualizado 18/09/2026 17:25

A Prefeitura de Maricá conquistou o Prêmio Previdenciário de Honra ao Mérito Eloy Chaves, distinção entregue ao Instituto de Seguro Social de Maricá (ISSM) durante o 24º Congresso Previdenciário da Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e dos Municípios (APEPREV). O evento foi realizado entre os dias 16 e 18 de setembro, em Foz do Iguaçu, no Paraná, e reuniu representantes de Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) de todo o Brasil. A honraria reconhece as relevantes contribuições do Instituto para a solidificação e o fortalecimento do sistema previdenciário brasileiro.

“Conquistar a Honra ao Mérito Eloy Chaves consolida Maricá como destaque em governança previdenciária no país. É o resultado de um trabalho técnico rigoroso e contínuo, voltado para fortalecer o sistema e promover total segurança e respeito aos nossos segurados”, ressaltou a diretora-presidenta do ISSM, Priscila França.

Com foco na atualização técnica, o congresso promoveu o compartilhamento de experiências entre o Ministério da Previdência Social, o Tribunal de Contas do Paraná e as diversas entidades participantes. Ao longo da programação, os painéis abordaram temas estratégicos para a gestão pública, como qualificação institucional , investimentos, segurança digital, gestão atuarial e educação previdenciária.

O encerramento destacou diretrizes essenciais para a área, com as palestras “Decisões que Protegem: A Base Legal para uma Gestão Segura do RPPS” e “A Nova Previdência: Como se Preparar para Viver mais e Melhor”.