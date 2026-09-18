Prêmio nacional de previdência conquistado pela cidade de MaricáFoto: Divulgação
Maricá conquista prêmio nacional de previdência
Instituto de Seguro Social do município recebeu a Honra ao Mérito Eloy Chaves por sua contribuição ao fortalecimento do sistema no país
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Maricá cria Lei para ampliar áreas verdes para absorver água de chuvas
Iniciativa prevê espaços verdes que podem contribuir para reduzir alagamentos e melhorar a drenagem em todo o município
Maricá promove ação de saúde mental para jovens em Ponta Negra
A atividade está acontecendo o nesta quinta-feira dia 17, na Casa da Juventude, com programação de esporte, integração e reflexão
Iluminação pública de Maricá recebe mais de 4 mil lâmpadas de LED
Substituição de luminárias convencionais amplia a segurança viária nos bairros e gera mais economia
Câmeras de Maricá auxiliam na prisão de procurado pela Justiça
Homem com dois mandados em aberto foi localizado no Centro e preso por policiais do PROEIS dentro de um ônibus
1ª Expo Rural de Maricá recebe grandes nomes do sertanejo e piseiro
Shows gratuitos, rodeios, atrações agropecuárias e uma praça gastronômica com atrações para toda a família, o evento do dia 17 a 27 deste mês acontece no Parque de Exposições da cidade, no Espraiado
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