No Dia Mundial Sem Carro, Maricá estende limite das bicicletas compartilhadas para duas horas por viagem Foto: Adriano Marçal
No Dia Mundial Sem Carro, Maricá estende limite das bikes gratuitas
Populares podem ficar até duas horas com as bicicletas compartilhadas, a iniciativa incentiva a população a adotar modelos não motorizados e fortalece a política de mobilidade limpa
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Maricá atende mais de 1,7 mil pessoas com deficiência na rede pública
Serviços especializados disponíveis em toda a cidade, reunindo atendimento multiprofissional, reabilitação, apoio a cuidadores e atividades de inclusão pelo esporte
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Domingo reuniu Poeirão de Marcha, Prova de Três Tambores, final do rodeio classificatório e atrações para toda a família no Espraiado
Expo Rural de Maricá debate inovação no campo e agricultura familiar
Ciclos de palestras e atividades no Parque de Exposições, no Espraiado, destacaram o fortalecimento da produção local e inovações com gastronomia sustentável e vegana
Simone Mendes é atração principal desta sexta-feira na Expo Rural Maricá
Cantora se apresenta nesta noite, no Palco Principal; programação inclui rodeio, prova de três tambores e atrações musicais
Maricá conquista prêmio nacional de previdência
Instituto de Seguro Social do município recebeu a Honra ao Mérito Eloy Chaves por sua contribuição ao fortalecimento do sistema no país
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