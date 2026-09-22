No Dia Mundial Sem Carro, Maricá estende limite das bicicletas compartilhadas para duas horas por viagem - Foto: Adriano Marçal

No Dia Mundial Sem Carro, Maricá estende limite das bicicletas compartilhadas para duas horas por viagem Foto: Adriano Marçal

Publicado 22/09/2026 17:20 | Atualizado 22/09/2026 17:39

Celebrado nesta terça-feira (22), o Dia Mundial Sem Carro coloca em evidência o uso de transportes não motorizados como alternativa de mobilidade urbana sustentável. Em Maricá, a conscientização sobre o tema está acontecendo desde as primeiras horas do dia e segue até às 22h, tempo em que o sistema de bicicletas compartilhadas gratuitas, as Vermelhinhas, funciona com limite estendido de uso por viagem.

Para marcar a data, a Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), preparou essa ação especial aos usuários do sistema. Ao longo de todo o dia, até às 22h, cada viagem pode ter até duas horas (120 minutos) de duração, o dobro do tempo disponibilizado normalmente nos dias úteis.

Criado em março de 2021, o sistema de bicicletas integra a política municipal de mobilidade e funciona como uma alternativa gratuita para deslocamentos, atividades de lazer, prática física e conexão com o transporte público. As Vermelhinhas fazem parte do ecossistema de mobilidade gratuita da cidade, ao lado dos ônibus e das vans do Tarifa Zero, ampliando as opções de deslocamento para a população.

O serviço coloca à disposição 680 bicicletas, sendo 580 adultas e 100 infantis, distribuídas em 68 estações, atendendo a centenas de milhares de usuários cadastrados. Voltadas para crianças de até 9 anos ou 50 kg, as bicicletas infantis têm cadastro realizado por um responsável legal, incentivando o uso do modal desde a infância em atividades de lazer e convivência familiar.

“Ampliar o tempo de uso das Vermelhinhas para duas horas ao longo de todo este dia é uma forma de oferecer mais liberdade para quem escolhe a bicicleta para se deslocar pela cidade. A iniciativa estimula o uso desse meio de transporte no cotidiano e contribui diretamente para uma mobilidade mais sustentável em Maricá”, afirmou o presidente da EPT, Celso Haddad.

Desde sua implantação, as Vermelhinhas passaram por uma expansão em sua frota e cobertura, chegando a registrar cerca de 1.200 utilizações por dia. O uso contínuo das bicicletas de livre acesso no município já contribuiu para evitar a emissão de mais de 500 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) na atmosfera, reforçando o papel do modal na preservação ambiental.

O acesso ao sistema é feito gratuitamente por meio do aplicativo Vermelhinhas EPT. Após o cadastro, o usuário pode retirar a bicicleta em qualquer estação e devolvê-la em outro ponto da rede, facilitando o deslocamento entre bairros e diferentes regiões da cidade.