Acusado foi encaminhado à delegacia, que registrou a ocorrência - Foto; Reprodução Programa do MEDINA / TV Mais Brasil

Acusado foi encaminhado à delegacia, que registrou a ocorrênciaFoto; Reprodução Programa do MEDINA / TV Mais Brasil

Publicado 25/09/2026 11:11

Um homem foi preso após esfaquear uma mulher dentro da Igreja Universal, no Centro de Maricá, na noite desta quinta-feira (24).

O suspeito teria utilizado uma faca, atingindo a vítima no ombro esquerdo. Após a agressão, ele fugiu em direção à Rodoviária e, posteriormente, pegou um coletivo Vermelhinho, saindo da região central da cidade.

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