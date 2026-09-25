Acusado foi encaminhado à delegacia, que registrou a ocorrênciaFoto; Reprodução Programa do MEDINA / TV Mais Brasil

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Fabiano Medina
Um homem foi preso após esfaquear uma mulher dentro da Igreja Universal, no Centro de Maricá, na noite desta quinta-feira (24).
O suspeito teria utilizado uma faca, atingindo a vítima no ombro esquerdo. Após a agressão, ele fugiu em direção à Rodoviária e, posteriormente, pegou um coletivo Vermelhinho, saindo da região central da cidade.

Monitoramento

Durante a fuga, o homem passou a ser monitorado pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP). Com o acompanhamento das imagens e o apoio das equipes operacionais da Guarda Municipal, os agentes conseguiram localizá-lo no bairro de São José do Imbassaí.

O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia, a 82ª DP, no centro da cidade, onde a ocorrência foi registrada.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, também no Centro e recebeu atendimento médico. Nossa redação entrou em contato com a Secretaria de Saúde e o estado da vítima é estável.

O autor do crime permaneceu preso à disposição da Justiça.