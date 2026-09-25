Um homem foi preso após esfaquear uma mulher dentro da Igreja Universal, no Centro de Maricá, na noite desta quinta-feira (24).
O suspeito teria utilizado uma faca, atingindo a vítima no ombro esquerdo. Após a agressão, ele fugiu em direção à Rodoviária e, posteriormente, pegou um coletivo Vermelhinho, saindo da região central da cidade.
O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia, a 82ª DP, no centro da cidade, onde a ocorrência foi registrada.
A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, também no Centro e recebeu atendimento médico. Nossa redação entrou em contato com a Secretaria de Saúde e o estado da vítima é estável.
O autor do crime permaneceu preso à disposição da Justiça.
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