Maricá intensifica ações de assistência social durante período de chuvas - Foto: João Vitor Costa

Maricá intensifica ações de assistência social durante período de chuvasFoto: João Vitor Costa

Publicado 24/09/2026 12:18

A Prefeitura de Maricá vem intensificando as ações de assistência social em diferentes pontos do município para auxiliar as famílias afetadas pelas chuvas. Por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania , equipes estão em campo para verificar as necessidades da população, prestar orientações e acompanhar as demandas identificadas nos territórios.

A atuação busca garantir que as informações e orientações da rede socioassistencial estejam acessíveis à população, especialmente às pessoas que tiveram suas rotinas impactadas pelas condições climáticas.

Os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) também estão disponíveis para orientar os moradores sobre os serviços, benefícios e possibilidades de encaminhamento da rede socioassistencial. Os equipamentos funcionam como pontos de referência para informações sobre a política de Assistência Social e podem direcionar a população de acordo com as demandas apresentadas.

“Estamos acompanhando de perto os impactos das chuvas e mantendo nossas equipes atuantes em diferentes pontos do município. Os CRAS são importantes portas de orientação para a população, especialmente para quem precisa tirar dúvidas e conhecer os serviços disponíveis. Nosso trabalho também é olhar para as demandas de cada território e, a partir delas, planejar novas ações que possam atender às necessidades da população”, afirmou a secretária de Assistência Social e Cidadania, Dryene Tavares.

Além do acompanhamento às famílias impactadas pelas chuvas, as equipes da secretaria realizam visitas a residências e outros pontos dos territórios para identificar demandas da população, conhecer as necessidades de cada região e reunir informações que possam subsidiar futuras ações e melhorias nos serviços oferecidos pelo município.