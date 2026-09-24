Maricá intensifica ações de assistência social durante período de chuvasFoto: João Vitor Costa
Ações de assistência social recebem reforço durante período de chuvas
Equipes atuam em todos os distritos para orientar a população e acompanhar demandas dos moradores da cidade
Ações de assistência social recebem reforço durante período de chuvas
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São Cosme e Damião será celebrado na quadra da União de Maricá
O evento gratuito terá apresentações de escolas de samba mirins, distribuição de doces e sorteio de bicicletas para a comunidade e acontece no próximo domingo, dia vinte e sete
Paulo Robbert é o novo coordenador de destaques da União de Maricá
Profissional com trajetória de destaque no Carnaval chega à escola para integrar a equipe que prepara a estreia no Grupo Especial
No Dia Mundial Sem Carro, Maricá estende limite das bikes gratuitas
Populares podem ficar até duas horas com as bicicletas compartilhadas, a iniciativa incentiva a população a adotar modelos não motorizados e fortalece a política de mobilidade limpa
Maricá atende mais de 1,7 mil pessoas com deficiência na rede pública
Serviços especializados disponíveis em toda a cidade, reunindo atendimento multiprofissional, reabilitação, apoio a cuidadores e atividades de inclusão pelo esporte
César Menotti & Fabiano fecham primeiro fim de semana da 1ª Expo Rural Maricá
Domingo reuniu Poeirão de Marcha, Prova de Três Tambores, final do rodeio classificatório e atrações para toda a família no Espraiado
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