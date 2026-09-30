Um homem morreu após ser atingido por várias facadas na tarde desta terça-feira (29). O próprio irmão da vítima é suspeito de ter cometidos o crime. O caso aconteceu no bairro Jardim Mumbuca e está sendo investigado por agentes da 82ª DP do centro de Maricá.
Segundo informações do boletim de ocorrência, o desentendimento aconteceu no quintal de uma residência na Rua Andrelina Carlota da Conceição. Durante a discussão, de acordo com a polícia, a vítima, identificada como Luiz Alex da Silva Oliveira Garcia, de apenas 23 anos, foi agredida e executada pelo seu irmão, Santhiago Silva Monterio dos Santos, de 19 anos.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para prestar socorro. Os profissionais chegaram ao endereço, mas encontraram o homem já sem sinais vitais. O óbito foi constatado ainda no local do crime. Toda a mnovimentação deixou o moradores bairro Jardim Mumbuca em estado de choque.
Após a confirmação da morte, a equipe do SAMU permaneceu na residência até a chegada da Polícia Militar, que realizou os procedimentos relacionados à ocorrência. No local, Policiais Civis realizaram a perícia técnica.
Testemunhas
Segundo relatos de testemunhas, Santhiago, irmão da vítima e suspeito do crime, deixou o endereço antes da chegada da Polícia. Vizinhos também afirmaram que os irmãos já teriam se envolvido em outros desentendimentos, incluindo discussões e supostas ameaças anteriores. Moradores da rua onde foi o ocorrido, no Jardim Mumbuca, relataram ainda que eram frequentes as discussões da dupla, e a situação acalorada atrapalhava a paz dos vizinhos. As brigas sempre ocorriam com muitos palavrões ofensas e ameaças.
Agentes da Policia Civil investigam a motivação da briga que provocou o assassinato e emitiram um alerta para a Polícia Militar e a Guarda Municipal para localizar o suspeito. Nossa redação teve acesso ao local do crime. A reportagem tentou conversar com os familiares da vítima, porém eles não tiveram condições emocionais de faalr sobre a tragédia. E nem sabem o paradeiro do foragido.
O caso foi encaminhado para a 82ª DP (Centro de Maricá), onde o foi registrado, e foi encaminhado para a divisão de homicídios que está responsável pela investigação. A Polícia Civil e Militar segue nesta quarta-feira (30) realizando diligências para localizar o suspeito que até a publicação desta reportagem não foi encontrado.
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