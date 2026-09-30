Rabecão da Defesa Civil na rua do crime para retirada do corpo - Foto: Reprodução Programa do MEDINA / TV Mais Brasil

Rabecão da Defesa Civil na rua do crime para retirada do corpo Foto: Reprodução Programa do MEDINA / TV Mais Brasil

Publicado 30/09/2026 11:18

Um homem morreu após ser atingido por várias facadas na tarde desta terça-feira (29). O próprio irmão da vítima é suspeito de ter cometidos o crime. O caso aconteceu no bairro Jardim Mumbuca e está sendo investigado por agentes da 82ª DP do centro de Maricá

Segundo informações do boletim de ocorrência, o desentendimento aconteceu no quintal de uma residência na Rua Andrelina Carlota da Conceição. Durante a discussão, de acordo com a polícia, a vítima, identificada como Luiz Alex da Silva Oliveira Garcia, de apenas 23 anos, foi agredida e executada pelo seu irmão, Santhiago Silva Monterio dos Santos, de 19 anos.



Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para prestar socorro. Os profissionais chegaram ao endereço, mas encontraram o homem já sem sinais vitais. O óbito foi constatado ainda no local do crime. Toda a mnovimentação deixou o moradores bairro Jardim Mumbuca em estado de choque.



Após a confirmação da morte, a equipe do SAMU permaneceu na residência até a chegada da Polícia Militar, que realizou os procedimentos relacionados à ocorrência. No local, Policiais Civis realizaram a perícia técnica.

Testemunhas

Segundo relatos de testemunhas, Santhiago, irmão da vítima e suspeito do crime, deixou o endereço antes da chegada da Polícia. Vizinhos também afirmaram que os irmãos já teriam se envolvido em outros desentendimentos, incluindo discussões e supostas ameaças anteriores. Moradores da rua onde foi o ocorrido, no Jardim Mumbuca, relataram ainda que eram frequentes as discussões da dupla, e a situação acalorada atrapalhava a paz dos vizinhos. As brigas sempre ocorriam com muitos palavrões ofensas e ameaças.