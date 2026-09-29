Renuião do Prefeito com engenheiros da Desaer Local - Foto: Bernardo Gomes

Renuião do Prefeito com engenheiros da Desaer LocalFoto: Bernardo Gomes

Publicado 29/09/2026 10:21 | Atualizado 29/09/2026 10:21

O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, reuniu-se nesta segunda-feira (28/9) com um grupo de 40 profissionais cooperativados contratados para atuar nos projetos da Empresa de Desenvolvimento Aeronáutico (Desaer) no município. Entre os selecionados estão engenheiros e arquitetos, incluindo alunos e ex-alunos do Passaporte Universitário, programa da Prefeitura que oferece bolsas integrais no ensino superior. A contratação integra a parceria para desenvolver o setor aeronáutico, gerar empregos qualificados e ampliar as oportunidades de trabalho na cidade.

O encontro contou com a presença do CEO da Desaer, Evandro Fileno, além de representantes do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) e das cooperativas envolvidas no projeto.

“Este grupo de profissionais é apenas o começo. Com a Desaer, queremos que Maricá siga o exemplo de São José dos Campos com a Embraer e se torne um polo aeronáutico, com tecnologia, trabalho qualificado e novas oportunidades para a população”, afirmou Quaquá.

O projeto integra a estratégia da Prefeitura de diversificar a economia e criar novas áreas de trabalho. Além da parceria com a Desaer, as ações incluem a formação de pilotos e mecânicos, a ampliação da infraestrutura do Aeroporto de Maricá e estudos para criar novas conexões aéreas.

O presidente do ICTIM, Cláudio Gimenez, destacou o potencial da iniciativa para criar uma nova cadeia produtiva no município, reunindo empresas, profissionais, conhecimento e serviços ligados à aviação.

“A Desaer ajuda a criar uma nova cadeia produtiva para o município e para o país. Maricá passa a participar de um projeto internacional, com aeronaves desenvolvidas aqui para o mundo. Ao mesmo tempo, formamos profissionais, produzimos conhecimento e ampliamos as oportunidades para a população”, afirmou.

Cooperativismo e geração de renda

Os profissionais atuarão por meio de cooperativas, modelo adotado no projeto para organizar trabalhadores e ampliar o acesso às oportunidades criadas pela indústria aeronáutica. A parceria entre o Movimento das Cooperativas e a Desaer envolve quatro cooperativas, sendo três da área de engenharia e uma de tecnologia.

Para o coordenador do Movimento das Cooperativas de Maricá e presidente da Coopcamar (Cooperativa de Trabalho Caminhos do Futuro de Maricá), José Carlos Azevedo, a contratação representa novas oportunidades para profissionais formados na cidade.

“É uma felicidade ver 40 profissionais sendo contratados para ajudar a construir aviões em Maricá. Muitos são alunos e ex-alunos do Passaporte Universitário que antes não tinham perspectiva de trabalhar na cidade e agora têm essa oportunidade. É a economia das pessoas e das famílias se tornando realidade”, afirmou.

Geração de oportunidades

A iniciativa integra as políticas municipais de educação, qualificação profissional e desenvolvimento econômico, aproximando a formação oferecida pelo município das oportunidades de trabalho criadas pelo setor aeronáutico.

Victor Bernardo, vice-presidente da ala de engenharia do Movimento Cooperativo de Maricá, destacou que o projeto também poderá beneficiar cooperativados que ainda estão cursando o ensino superior.

“Essa proposta vai permitir que pessoas da nossa cooperativa, inclusive quem ainda está em formação, tenham o primeiro contato com uma empresa do setor aeronáutico e ganhem experiência no desenvolvimento de aviões. Maricá oferece ensino superior gratuito e, ao mesmo tempo, cria oportunidades de trabalho durante a faculdade”, afirmou.

O engenheiro civil Otávio Augusto, formado pelo Passaporte Universitário, ressaltou a possibilidade de trabalhar na própria cidade e participar do desenvolvimento de uma nova área econômica.

“Maricá oferece qualificação profissional e também cria oportunidades de trabalho. Muitos moradores precisam sair da cidade e enfrentar o trânsito até o Rio. Agora podemos trabalhar em nossa área e participar do crescimento tecnológico do município. Para muitos isso parecia um sonho; para nós, está virando realidade”, declarou.

Base da Desaer

Evandro Fileno, CEO da Desaer, afirmou que a proposta da empresa é instalar sua matriz em Maricá. Segundo ele, a cidade será o centro de desenvolvimento dos projetos e da transferência de tecnologia para futuras unidades em outros países.

“A ideia é que a matriz da Desaer fique em Maricá. A cidade será o ponto de partida para o desenvolvimento e para a transferência de tecnologia às unidades que forem instaladas em outros continentes”, explicou Evandro.

Segundo o CEO, a empresa está em negociação com quatro países africanos e mantém conversas na Europa e na Ásia. O planejamento prevê que engenheiros estrangeiros venham a Maricá para conhecer os projetos e receber formação.

“Esses países poderão enviar engenheiros para Maricá. Eles virão aprender sobre a tecnologia e levar esse conhecimento para as futuras unidades da empresa. Todo esse processo partirá da cidade”, acrescentou.