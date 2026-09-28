Com show de drones e espetáculo de luzes, DJ Alok encerra programação da 1ª Expo Rural de Maricá - Foto: Bernardo Gomes

Com show de drones e espetáculo de luzes, DJ Alok encerra programação da 1ª Expo Rural de MaricáFoto: Bernardo Gomes

Publicado 28/09/2026 14:30 | Atualizado 28/09/2026 14:34

A Prefeitura de Maricá encerrou, neste domingo (27), a programação da 1ª Expo Rural do município com o show do DJ Alok, que agitou o público no Parque de Exposições, no Espraiado, com sucessos da música eletrônica, efeitos pirotécnicos e um show de drones no céu do bairro. Promovido pela Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), o evento gratuito reuniu milhares de pessoas ao longo de oito dias de atividades, integrando atrações musicais de porte nacional, provas de rodeio, feira gastronômica e debates voltados ao desenvolvimento do campo.

Durante a apresentação, Alok levou ao palco os principais sucessos do seu repertório e comandou um espetáculo visual marcado por luzes e pirotecnia.

“Fiquei muito feliz com o convite para participar da primeira Expo Rural de Maricá. Saber que estou encerrando uma edição tão especial torna esse momento ainda mais significativo. Desejo vida longa à Expo Rural e espero que ela continue crescendo a cada ano”, declarou o DJ.

Ao longo dos oito dias, o evento reuniu grandes nomes da música nacional, com apresentações de Simone Mendes, Cesar Menotti & Fabiano, Daniel, Guilherme & Santiago, Zé Felipe, Gustavo Mioto, Natanzinho Lima e DJ Alok, combinando entretenimento para a família e fortalecimento do setor produtivo rural, além da valorização dos artistas locais do projeto Pratas da Casa, exposição de animais, plenárias técnicas e praça de alimentação.

Para o presidente da MARÉ, Antonio Grassi, o encerramento da primeira edição confirma a força da iniciativa para integrar o calendário oficial do município.

“Chegamos ao fim desta primeira edição com a certeza de que a Expo Rural superou todas as expectativas. Foram dias de intensa programação, reunindo shows, rodeio, exposições, debates e atividades voltadas ao setor agropecuário, sempre com grande participação do público. Esse resultado nos dá a confiança de que a Expo Rural já nasce como um dos grandes eventos da cidade e tem tudo para crescer ainda mais nos próximos anos”, destacou.

A festa mobilizou moradores de diversos bairros da cidade e fãs do artista. Para a moradora de Ubatiba Marcele Batista, a apresentação marcou um momento inesquecível. “Quem curte música eletrônica é fã do Alok. Assistir a um show dele na minha cidade, com os meus amigos, foi um sonho realizado. A apresentação foi incrível”, comemorou.

O morador de Jaconé Gustavo Meireles destacou o impacto da tecnologia apresentada no palco. “Já tinha visto apresentações dele pela televisão, mas não chega perto do show presencial. Esse espetáculo de drones e luzes é algo à parte, e nós tivemos o privilégio de assistir a tudo isso de forma gratuita”, relatou.

Esquema especial de segurança e transporte

Para garantir a tranquilidade e a mobilidade dos visitantes, a Prefeitura manteve uma operação integrada de segurança no Parque de Exposições e nos acessos ao Espraiado, com atuação da Guarda Municipal, apoio da Polícia Militar e presença de diversos órgãos municipais.

A logística de transporte também contou com reforço especial da Empresa Pública de Transportes (EPT). A operação incluiu viagens extras em 31 linhas dos ônibus “Vermelhinhos”, além das linhas especiais “Extra Espraiado” (com reforço na frota local) e “Expresso Espraiado”, que garantiu o trajeto direto entre Inoã e a região do evento.

