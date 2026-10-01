Mulher trans presa por roubo de celular - Foto: Reprodução Programa do MEDINA / TV Mais Brasil

Mulher trans presa por roubo de celularFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV Mais Brasil

Publicado 01/10/2026 11:16

Uma pessoa foi presa por agentes da Guarda Municipal , no fim da tarde desta quarta-feira (30) após ser acusada de roubar o celular de uma mulher sob ameaça de uma arma faca, o crime aconteceu na região central da cidade. A ocorrência teve início depois que a vítima, uma mulher, procurou a sede administrativa da Guarda Municipal para pedir ajuda e relatou que havia acabado de ser assaltada.

Segundo o relato apresentado às equipes, a vítima, identificada como Elaine Gonçalves de Oliveira, contou que uma mulher trans teria utilizado uma arma branca para ameaçá-la durante o roubo. De acordo com a vítima, o objeto (uma faca) teria sido apontado em direção à sua barriga, enquanto a suspeita exigia que entregasse o aparelho celular e afirmava que a mataria caso não obedecesse.

Após receber a informação, a equipe Bravo do Grupo de Operações de Defesa e Apoio Tático (GODAT), sob orientação do coordenador Peixoto, iniciou as buscas pela região com apoio do Grupo Tático de Apoio Municipal (GTAM).

Durante as diligências, agentes do GTAM localizaram uma pessoa identificada como Márcio Lucas de Holanda Filho, conhecido como “Milena”, que apresentava características compatíveis com as informações repassadas às equipes.

Segundo os agentes, durante a primeira abordagem, a pessoa não teria admitido participação no crime. Posteriormente, já no interior da viatura do GODAT, teria declarado aos policiais que realizou o roubo para conseguir dinheiro ou recursos para comprar drogas e que aquela teria sido a primeira vez que praticava esse tipo de crime.

A suspeita e a vítima foram encaminhadas para a 82ª DP (Maricá)onde a ocorrência foi registrada. Elaine também compareceu à unidade policial para prestar depoimento e, segundo os agentes, reconheceu a pessoa conduzida como autora do roubo.

Após analisar os elementos apresentados durante a ocorrência, o Delegado, Dr. Marcelo Machado determinou a prisão em flagrante pelo crime de roubo.

Milena, permanece presa à disposição da Justiça.