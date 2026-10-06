Implantação e ampliação do sistema de drenagem e instalação de galerias para melhorar o escoamento das águas pluviais, em Itaipuaçu - Foto: Divulgação

Implantação e ampliação do sistema de drenagem e instalação de galerias para melhorar o escoamento das águas pluviais, em ItaipuaçuFoto: Divulgação

Publicado 06/10/2026 10:46 | Atualizado 06/10/2026 10:46

A Prefeitura de Maricá segue avançando com as obras de urbanização no Parque Vera Cruz, em Itaipuaçu. Realizada pela Secretaria de Grandes Obras, as intervenções vão contemplar 17 ruas da região com serviços de drenagem, pavimentação, construção de meio-fio e calçadas acessíveis, promovendo melhorias na infraestrutura urbana e na mobilidade dos moradores.

O projeto inclui a implantação e ampliação do sistema de drenagem da região, com a instalação de galerias para melhorar o escoamento das águas pluviais e reduzir os impactos causados pelas chuvas. Em alguns trechos, a estrutura de drenagem está sendo ampliada de 0,80 metro para 6 metros de extensão, aumentando a capacidade de vazão e contribuindo para minimizar os alagamentos registrados no bairro.

“A região está recebendo uma obra completa de urbanização, com melhorias que vão fazer diferença na rotina dos moradores. Além da pavimentação e das calçadas, estamos investindo em drenagem para reduzir os transtornos causados pelas chuvas e trazer mais segurança e mobilidade para a região”, destacou o secretário de Grandes Obras, Honorato Fernandes.