Implantação e ampliação do sistema de drenagem e instalação de galerias para melhorar o escoamento das águas pluviais, em ItaipuaçuFoto: Divulgação
Maricá leva obras de drenagem e urbanização a Itaipuaçu
Intervenções contemplam 17 ruas com pavimentação, meio-fio e calçadas acessíveis
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Homem é preso por tráfico durante ação da Polícia Civil em Maricá
O suspeito foi detido após tentar fugir de agentes na comunidade da Linha, no bairro de São José do Imbassaí
RioFilme e Maricá Film Commission promovem encontro áudio visual
Encontro com a RioFilme acontece na terça-feira dia 13 de outubro no Cine Henfil, e busca preparar a cidade para receber novas produções
Flávio Bolsonaro lidera disputa presidencial em Maricá com 49,82% dos votos
Douglas Ruas também ficou à frente de Eduardo Paes na corrida pelo Governo do Estado, o município elegeu dois deputados federais e três deputados estaduais
Renato Machado segue na disputa para a reeleição
O Deputado está autorizado a continuar e está apto para concorrer ao pleito eleitoral de domingo
Suspeita é presa pela Guarda Municipal após roubo de celular em Maricá
A vítima relatou que foi ameaçada de morte com uma faca se ela não entregasse o aparelho
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