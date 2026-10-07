FLIM 2026 terá Marilena Chauí como homenageada - Foto: Divulgação

FLIM 2026 terá Marilena Chauí como homenageadaFoto: Divulgação

Publicado 07/10/2026 11:27 | Atualizado 07/10/2026 11:28

A Prefeitura de Maricá realiza, de 30 de outubro a 8 de novembro, a 11ª Festa Literária Internacional de Maricá (FLIM) , na Orla do Parque Nanci. Nesta edição, o evento será realizado no mesmo espaço que o Festival Línguas ao Mar, o Maricá Games e o Congresso da União Maricaense dos Estudantes (UMES), reunindo literatura, cultura, tecnologia e participação estudantil. A filósofa, escritora e professora Marilena Chauí será a homenageada da festa literária.

A programação vai reunir leitores, escritores, estudantes, educadores e visitantes em debates, atividades infantis, ações de formação, shows e atividades de incentivo à leitura. A estrutura contará com FLIMzinha, Arena do Estudante, Papo FLIM/Línguas ao Mar, Palco Principal, Rádio FLIM e Feira do Livro, com espaço dedicado também aos escritores locais.

“Queremos que a FLIM seja um lugar onde as pessoas se sintam à vontade para conhecer um livro, conversar com um autor e descobrir novas ideias. Para uma criança ou um jovem, esse encontro pode despertar um interesse que vai acompanhá-los por toda a vida. Homenagear Marilena Chauí também é valorizar uma pensadora que nos convida a perguntar, refletir e compreender melhor a sociedade”, afirmou o secretário de Educação, professor Rodrigo Moura.

Programação multicultural

O Festival Línguas ao Mar integra a programação com encontros e debates voltados à literatura e ao intercâmbio cultural entre territórios que compartilham a língua portuguesa. A iniciativa busca ampliar a troca de experiências entre autores, convidados e o público.

“O Língua ao Mar é uma oportunidade de trazer para perto do público de Maricá outras culturas que têm a língua portuguesa como ponto de encontro. Quando colocamos lado a lado escritores, artistas e pensadores de diferentes países, percebemos como uma mesma língua pode carregar histórias, sotaques e formas de expressão tão diferentes. É esse encontro que queremos proporcionar dentro da FLIM, aproximando Maricá de outras partes do mundo por meio da arte que fala português”, destacou o presidente da Companhia de Turismo e Cultura de Maricá (Maré), Antonio Grassi.

A FLIM 2026 contará ainda com o Maricá Games, dedicado à cultura digital. Para o público infantil, a FLIMzinha terá atividades lúdicas de incentivo à leitura e palco infantil. A Arena do Estudante será voltada aos jovens e ao público escolar, enquanto a Feira do Livro reunirá editoras, livrarias, leitores e autores locais.

O Congresso da União Maricaense dos Estudantes (UMES) também será realizado durante o evento, com debates sobre educação e participação estudantil. A estrutura contará ainda com a Tenda do Estudante, espaço voltado ao diálogo e à integração dos jovens.

“Realizar o Congresso da UMES junto à FLIM 2026 representa muito mais do que a realização de um evento: é um marco na nossa história e na construção do movimento estudantil na cidade. É muito importante poder reunir estudantes e jovens para debater os desafios da educação, ouvir as demandas da nossa juventude e construir coletivamente os próximos passos da nossa entidade”, afirmou o presidente da UMES, Vitor Nunes.

A FLIM é realizada pela Prefeitura de Maricá, com a Secretaria de Educação e a Companhia de Turismo e Cultura de Maricá (Maré). A programação completa, com datas e horários das atividades, será divulgada posteriormente.