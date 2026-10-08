Material apreendido pelos agentesFoto: Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil
* 34 pinos com pó branco com características de cocaína;
* um simulacro de pistola;
* dois radiotransmissores;
* três aparelhos celulares.
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Material apreendido pelos agentesFoto: Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil
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