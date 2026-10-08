Material apreendido pelos agentes - Foto: Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Material apreendido pelos agentesFoto: Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Publicado 08/10/2026 17:30 | Atualizado 08/10/2026 17:31

Uma operação conjunta das polícias Civil e Militar terminou com dois suspeitos detidos e uma série de materiais apreendidos na fim da tarde desta quarta-feira (07), no bairro de Jaconé. Segundo informações do registro de ocorrência, a ação ocorreu após denúncias sobre a atuação do tráfico de drogas em uma casa abandonada localizada em um condomínio com acesso pela conhecida "Rua do Meio", na localidade.

De acordo com relatos dos agentes da 82ª DP (Centro de Maricá), o imóvel já vinha sendo monitorado pela unidade. As informações recebidas via denúncias anônimas apontavam que pelo menos quatro homens armados estariam utilizando o local para a comercialização de entorpecentes.

Policiais foram recebidos a tiros

Durante a aproximação das viaturas dos policiais civis, os agentes foram recebidos a tiros por criminosos armados, dando início a um confronto. Os disparos foram revidados pelos policiais.

Policiais militares que faziam patrulhamento nas proximidades ouviram os tiros e prestaram apoio às equipes da 82ª DP, realizando um cerco na região.

Segundo a polícia, dois suspeitos conseguiram fugir pela área de mata levando as armas que teriam sido utilizadas durante o confronto. Outros dois foram localizados e detidos em um imóvel nas proximidades.

Entre os detidos está um homem de 24 anos, identificado como Vitor Hugo Pires, que, possui anotação criminal anterior por posse ilegal de arma de fogo. Também foi apreendido um adolescente de 17 anos, que já teria registro infracional relacionado à função de “radinho” — responsável por alertar traficantes sobre a presença das forças de segurança.

Drogas e equipamentos apreendidos

Durante a ação, os policiais encontraram, na varanda da residência e em um terreno baldio ao lado do imóvel:

* 125 papelotes com substância semelhante a crack;

* 34 pinos com pó branco com características de cocaína;

* um simulacro de pistola;

* dois radiotransmissores;

* três aparelhos celulares.

A dupla de suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 82ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Foi lavrada a prisão em flagrante contra o homem de 24 anos e procedimento especial de ato infracional em relação ao adolescente. Os dois permaneceram à disposição da Justiça.