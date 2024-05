Vacinação contra a gripe em Mesquita - Matheus Pina/PMM

Vacinação contra a gripe em Mesquita Matheus Pina/PMM

Publicado 14/05/2024 14:32

– Acontra aestá disponível para toda a população em Mesquita. Com a ampliação do Ministério da Saúde, qualquer pessoa com mais de 6 meses de idade já pode se vacinar.