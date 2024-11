Grupamento Tático Ambiental promove palestra sobre combate a incêndios - Divulgação/ PMM

Publicado 27/11/2024 21:14 | Atualizado 28/11/2024 07:30

Mesquita - Profissionais do Corpo de Bombeiros de Mesquita aprimoraram o conhecimento das equipes do Grupamento Tático Ambiental (GTAM), através de uma palestra técnica sobre combate a incêndios florestais, em resposta ao aumento expressivo de queimadas na região.

A capacitação, conduzida pelo 2º tenente Almada e pelo subtenente Leonardo, abrangeu conceitos fundamentais no combate a incêndios, como o “Triângulo do Fogo”, composto pelos elementos: combustível, oxigênio e calor. Os instrutores explicaram como fatores como topografia, clima e tipo de vegetação influenciam na propagação das chamas.



“Essa é uma iniciativa que faz parte dos esforços contínuos da Guarda para manter nossas equipes atualizadas e cada vez mais capacitadas para lidar com o aumento preocupante das queimadas florestais. Com esse treinamento, esperamos que nossos agentes estejam mais preparados para intervir de forma segura e eficaz, protegendo o meio ambiente e a população mesquitense”, declarou Rosane Santos, coordenadora do Grupamento Tático Ambiental.



Participaram do encontro profissionais do Centro de Controle Operacional de Mesquita (CCO), a subsecretária e subsecretário-adjunto municipal de Segurança, Ordem Pública e Cidadania, Renata Paranhos e Guilherme Barros, respectivamente, e a organizadora do evento e coordenadora de Ensino e Instrução da Guarda Civil Municipal, Victória Valim.