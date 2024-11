O artista mesquitense, Rei Black - Alex Reis

Publicado 29/11/2024 13:07

Mesquita – O artista mesquitense Rei Black vem se destacando como diretor de “Amor de Baile”, espetáculo que celebra o movimento Black Rio, evidenciando o amor preto como ato político. O espetáculo está em cartaz no Teatro Municipal Ziembinski, na Tijuca, em curta temporada com apresentações nos dias 4, 5 e 11 de dezembro, sempre às 19h.

Nascido em Mesquita, Rei Black explica que sua direção em ‘Amor de Baile’ foi guiada por conceitos do teatro afro-brasileiro, que parte de memórias ancestrais. O diretor destaca que este espetáculo resgata memórias e conecta gerações.



“Quem viveu os bailes sai do espetáculo revivendo emoções, enquanto quem não viveu também consegue se reconhecer na história, que fala dos anos 70 sem perder a conexão com o presente. É um espetáculo leve, uma grande celebração que deixa todos com vontade de viver, se auto afirmar e ser feliz”, contou Black.



Recentemente, o espetáculo recebeu uma Moção de Aplauso da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. O teatral tem idealização de Juliane Cruz e Júnior Melo, texto de Tati Villela, direção musical de Bêá Ayòóla e direção de movimento de Gabriela Luiz.



Com 26 produções audiovisuais no currículo e mais de 50 peças e performances em que esteve atuando, Rei participou de grandes produções e ganhou destaque nacional com sua atuação no especial Falas Negras, da TV Globo. Está prestes a estrear no tão aguardado novelão “Beleza Fatal”, da HBO Max, com previsão de lançamento para janeiro de 2025.



Recentemente esteve em cartaz com o espetáculo Para Meu Amigo Branco, inspirado no livro homônimo de Manoel Soares, que foi sucesso de bilheteria e aclamado pela crítica.



Para ele será um ano promissor, com planos de focar cada vez mais na direção de teatro, com novos projetos já em andamento.