Mesquita é bicampeã dos Jogos da Baixada 2024 - Divulgação

Publicado 04/12/2024 21:49

Mesquita – O município de Mesquita encerrou a XXV edição dos Jogos da Baixada no lugar mais alto do pódio. As equipes municipais foram consagradas como bicampeões gerais da competição, somando 38 pontos. A cidade se destacou entre nove municípios participantes, vencendo Nova Iguaçu, que ficou em segundo lugar com 34 pontos, e Queimados, que conquistou a terceira posição com 28 pontos.

Para o prefeito Jorge Miranda, esse título é o reconhecimento de um trabalho árduo e contínuo desenvolvido ao longos dos últimos 8 anos. “Agradeço ao subsecretário Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Kleber Rodrigues, por sua dedicação e comprometimento. Acima de tudo, essa conquista é fruto de um esforço coletivo que envolve nossas escolas e promove pratica esportiva entre nossas crianças e adolescentes”.



O prefeito de Mesquita Jorge Miranda parabenizou os atletas Divulgação

Entre as modalidades com as melhores colocações estão o Boxe, Basquete, Handball, e futsal.



“Como ex-esportista, sei como o esporte pode moldar o caráter e a formação de cidadãos. É por isso que sempre dei prioridade ao desenvolvimento esportivo em nossa gestão. Estamos construindo um futuro mais promissor para nossos jovens e trabalhando para estabelecer uma hegemonia no esporte da Baixada”, concluiu Jorge Miranda.



Cidade se destacou entre nove municípios participantes Divulgação

Classificação XXV Jogos da Baixada 2024



1⁰ Mesquita – 38 pontos

2⁰ Nova Iguaçu – 34 pontos

3⁰ Queimados – 28 pontos

4⁰ Mangaratiba – 24 pontos

5⁰ Nilópolis – 21-pontos

6⁰ São João de Meriti– 16 pontos

7⁰ Paracambi – 11 pontos

8⁰ Seropédica – 3 pontos

9⁰ Magé – 3 pontos