Publicado 29/11/2024 14:19

Mesquita – O município de Mesquita está, consideravelmente, mais seguro com a queda de alguns crimes nos últimos oito anos. É o que mostra o estudo do sistema de georreferenciamento do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISPGEO), que revelou redução das taxas de furtos de veículos, roubos de veículos, roubos a transeuntes, lesões corporais culposas de trânsito e homicídios culposos de trânsito na cidade.

Nesse espaço de tempo, o levantamento revelou a queda de 26,62% nos furtos de veículos, 75,94% nos roubos de veículos, 83,43% nos roubos a transeuntes, 50,83% nas lesões corporais culposas de trânsito e 12,5% nos homicídios culposos de trânsito.



“Todos os anos, esses relatórios são gerados. Além de quantificar os índices criminais, essa é uma forma de entender o quanto nossas atuações estão sendo eficazes. Através dessa resposta, podemos fazer ajustes em nossas estratégias de segurança ou, até mesmo, potencializar medidas já existentes. No final, o objetivo é sempre melhorar e fazer deste um lugar ainda melhor de se morar e estar”, disse o diretor de Inteligência da Guarda Civil Municipal da cidade, Kleildo Nascimento.



+ Segurança



Com o Centro de Controle Operacional (CCO), a tendência é que os resultados melhorem. Isso porque, com o monitoramento 24h da cidade e em tempo real, será possível prever possíveis cenários de riscos e encurtar o tempo de resposta a incidências criminosas e ocorrências irregulares de trânsito. Para isso, o prédio reúne diferentes equipes, como Segurança, Trânsito e Defesa Civil, além de receber o apoio de agentes externos, como da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A organização municipal reforça que o CCO já está em fase de implementação na cidade para ser inaugurado em breve.



O Centro de Controle Operacional (CCO) vai aumentar a segurança na cidade Divulgação

Em situações de ocorrências, a população pode acionar os profissionais do CCO pelo número (21) 2042-7020, pelo formulário disponível no site oficial (https://cco.mesquita.rj.gov.br/) ou pelos canais nas redes sociais. Há, ainda, a opção de solicitar os serviços da Guarda diretamente pelo telefone (21) 3589-8174, que funciona 24h, ou pelo aplicativo do Colab.