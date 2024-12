PROERD forma 640 alunos mesquitenses em 2024 - Murilo Teixeira

PROERD forma 640 alunos mesquitenses em 2024Murilo Teixeira

Publicado 12/12/2024 15:02

Mesquita - O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o PROERD, alcançou 640 alunos da rede pública municipal de Mesquita. A oportunidade busca conscientizar crianças e adolescentes sobre os malefícios do uso de drogas e da violência.

- O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o, alcançou 640 alunos da rede pública municipal de Mesquita. A oportunidade buscacrianças e adolescentes sobre os malefícios do uso de drogas e da violência.

A capacitação englobou as escolas municipais Professor Samuel, Dr. Manoel Reis, Dr. Ely Baiense Vailante e Irena Sendler, na primeira leva, e as unidades Dr. Deoclécio Dias Machado Filho, Professor Quirino, Expedito Miguel e Cruzeiro do Sul, na segunda.



O público-alvo são os estudantes do 5° ano do Ensino Fundamental das escolas. Neste ano, porém, a iniciativa contou com uma novidade: capacitação para os alunos do 7º ano. “Essa modalidade é um pouco diferente, porque eles já são adolescentes. Então, a forma de tratar o conteúdo é mais madura. Trazemos as questões da responsabilidade, decisão assertiva, situações de risco, opressão dos colegas e influências dos amigos, além de fazer com que eles entendam a importância de dizer não, de recusar as drogas, e mostrar para eles as consequências das escolhas que eles vão fazer”, explicou a instrutora educacional do projeto, sargento Tereza, que está no PROERD há 11 anos.



A solenidade homenageou estudantes com as melhores redações. Eles foram chamados à frente das turmas para receberem símbolos de reconhecimento. Enquanto isso, profissionais das unidades escolares foram contemplados com mensagens de carinho e gratidão.



PROERD forma 640 alunos mesquitenses em 2024 Murilo Teixeira

“Assim como nos demais anos, as duas formaturas de 2024 foram um sucesso. As crianças e os jovens aprendem assuntos fundamentais, enquanto se divertem. Nas cerimônias de encerramento também conseguimos ver a alegria dos pais e responsáveis e, ainda, recebemos o apoio deles. É, sem dúvidas, um projeto que faz a diferença”, disse Carla Delgado, que integra a equipe de projetos da Secretaria Municipal de Educação de Mesquita, ao lado de Igor Telles.