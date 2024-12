Mesquita promove capacitação para enfrentamento à dengue - Murilo Teixeira

Publicado 07/12/2024 13:03

Mesquita – O município reuniu agentes de combate a endemias para assistir à palestra de capacitação para combate à dengue, ministrada pelos especialistas do Laboratório Takeda. O evento em prol do Mês de Combate à Dengue pôs em pauta estratégias de contenção à proliferação do vírus.

Coordenador da Vigilância Ambiental Municipal, Sérgio de Carvalho relatou os objetivos e a importância de ações como essa para a saúde coletiva em Mesquita.



“O intuito dessa capacitação é fazer com que os agentes possam passar para frente as informações compartilhadas aqui. Tenho certeza de que nossos profissionais se encontram mais capacitados para o enfrentamento ao vírus da dengue e, desse modo, podem disseminar a importância da vacinação para a população mesquitense”, afirmou.



Vale lembrar que a cidade segue com ações de vacinação contra a dengue, oferecidas nas demais unidades de saúde da cidade nos dias da semana.