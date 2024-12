Automóvel recuperado pelos agentes do Batalhão de Mesquita (20º BPM) - Divulgação/ 20º BPM

Automóvel recuperado pelos agentes do Batalhão de Mesquita (20º BPM)Divulgação/ 20º BPM

Publicado 07/12/2024 10:36

Mesquita - Policiais do Bairro Presente do 20º BPM (Mesquita) recuperaram um automóvel roubado na Rua Elpídio, no bairro Vila Emil.

- Policiais do Bairro Presente do(Mesquita) recuperaram umna Rua Elpídio, no bairro Vila Emil.

Segundo dados da ocorrência, agentes realizaram uma abordagem no endereço informado. Após verificação, ficou constatado que a placa do referido veículo era clonada. No registro consta como roubado na área da 24ª DP (Piedade).



Dentro do auto estavam três indivíduos, dois deles foram detidos. Os suspeitos são Maicon Carvalho da Silva, Lucas dos Santos e João Henrique Hermenegildo. Nenhum deles têm passagem na polícia.



A guarnição apreendeu o veículo, e procedeu à 53ª DP (Mesquita), para apresentação da ocorrência.