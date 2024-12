Palestra com profissionais da Guarda Civil de Mesquita - Paula Fragoso

Publicado 11/12/2024 14:57

- Agentes dade Mesquita participaram de umasobre o regulamento para aplicação de. A ação promovida pela Subsecretaria Municipal de Transporte e Trânsito teve objetivo de esclarecer as novas regras de fiscalização de trânsito, promovidas pelas recentes resoluções do Contran.O subsecretário da pasta de Transporte e Trânsito na cidade,, comentou a importância do trabalho em conjunto com as instituições para a segurança dos mesquitenses. “O diálogo entre nós e Guarda do município é fundamental. Pois, por diversas vezes, devemos atuar em parceria nas fiscalizações e operações de trânsito. Assim trazemos mais segurança para os usuários da via”.