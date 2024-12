Prefeitura de Mesquita foi reconhecida no Concurso de Boas Práticas do Desafio dos ODS - PMM

Publicado 09/12/2024 09:24

Mesquita – A cidade de Mesquita recebeu um certificado de integração aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que buscam promover a inclusão social e sustentabilidade. O município ganhou destaque com o projeto "Caçulinha Verde da Baixada".

Desenvolvido pelas subsecretarias municipais de Meio Ambiente e de Assistência Social, o projeto inclui ações de educação ambiental, como boas práticas na coleta seletiva, oficinas de reutilização de materiais recicláveis e de artesanato, além da implantação de uma horta comunitária.



O secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos de Mesquita, Rholmer Louzada Junior disse que o trabalho esteve sempre focado em alcançar objetivos fundamentais para o desenvolvimento sustentável. “Priorizamos ações que valorizassem o meio ambiente e a qualidade de vida da população. Mesquita avançou como exemplo de resiliência, mostrando que é possível crescer de forma equilibrada, preservando recursos naturais e construindo uma cidade sustentável para as próximas gerações”, acrescentou Rholmer.



O Desafio dos ODS, promovido pela Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade do Governo do Estado do Rio de Janeiro em parceria com o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, integra o programa Rio Inclusivo e Sustentável, que busca incentivar práticas alinhadas aos ODS em municípios e comitês de bacia do estado do Rio de Janeiro.



“Esse reconhecimento prova que estamos no caminho certo. O 'Caçulinha Verde da Baixada' vai além de ações ambientais: envolve a comunidade, promove inclusão e reforça a importância de cuidar do nosso meio ambiente. Mesquita está mostrando que é possível alinhar sustentabilidade à melhoria da qualidade de vida da nossa população”, declarou o prefeito de Mesquita, Jorge Miranda.