Workshop foi ministrado pela atleta de jiu-jítsu mesquitense Hellen CarvalhoPaula Fragoso

Mesquita - O Espaço da Mulher Mesquitense promoveu um workshop de defesa pessoal para as mulheres do município. A aula, ministrada pela atleta de jiu-jítsu Hellen Carvalho, aconteceu nas dependências do Espaço.

A professora compartilhou técnicas da arte marcial que podem auxiliar as participantes a se protegerem em situações de intimidação física. “Meu intuito foi instruí-las a como proteger a integridade física, se livrando de casos de risco, sem revidar a agressão”, explicou.

Hellen cresceu em Mesquita e, atualmente, coordena um centro de treinamento de jiu-jítsu. Ela dissertou sobre a importância de políticas públicas como essa no enfrentamento à violência de gênero. “No Brasil, o investimento em projetos de combate à violência contra a mulher não corresponde com a importância dessa causa. Espero que iniciativas como a que estamos promovendo apareçam cada vez mais, para que esse assunto seja tratado com a devida seriedade”.

A ação faz parte da campanha global 16 Dias de Ativismo Contra a Violência de Gênero, que visa incentivar iniciativas de combate à violência contra mulheres e meninas a nível internacional.

“Durante esse período, realizamos diversas ações de conscientização sobre o tema. Abraçamos a campanha e defendemos a causa. Isso porque, além de oferecer assistência às mulheres, nossa missão é oferecer a elas a sensação de segurança”, disse a coordenadora do Espaço da Mulher Mesquitense e coordenadora de Políticas para Mulheres da cidade, Silvânia Almeida.