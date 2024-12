Sub- 9 do Mesquita Futsal está na final do Campeonato Estadual (Série Ouro) - Reprodução/ Mesquita Futsal

13/12/2024

Mesquita - O time sub-9 de futebol masculino do Mesquita Futsal está na final do Campeonato Estadual de Futsal – Série Ouro. Essa é a primeira vez que as três categorias da modalidade disputaram o mais cobiçado grupo do campeonato. Os demais times, sub-11 e sub-13, não chegaram nesta fase.

No último domingo (8), o Mesquita Futsal enfrentou o Instituto Mangueira do Futuro, durante uma partida equilibrada, com ambas equipes buscando vitória. O primeiro tempo terminou no 0x0, mas no segundo tempo, após orientações do treinador, o Gigante da Baixada abriu o placar e a partida ficou emocionante. Pouco depois, o time fez um segundo gol e em seguida um terceiro, garantindo a classificação na próxima fase.



“Está sendo um ano de muito trabalho, uma vez que disputar a principal divisão da modalidade não é fácil, mas com muita dedicação de todos: comissão técnica, atletas e responsáveis, e o apoio da Prefeitura de Mesquita, do secretário Kleber Rodrigues e do prefeito Jorge Miranda, iremos alcançar o nosso objetivo da temporada. Precisamos manter o foco e conquistarmos o título”, disse o clube em recente post.



O Mesquita Futsal (Gigante da Baixada) tem como treinadores Jésus Domiciano e Mário Santanna.



Apoio



O Prefeito de Mesquita, Jorge Miranda, deu uma pausa nos trabalhos e fez questão de acompanhar e torcer pela equipe, durante o jogo da fase semifinal. Após o resultado o chefe do executivo comemorou e discursou, “Vale a pena nossa torcida. Ver o nosso esporte municipal se destacando é motivo de orgulho. Enfrentar o Flamengo não é fácil. Pra cima garotada!”.

Prefeito Jorge Miranda acompanhou a semifinal do campeonato Reprodução/ Jorge Miranda