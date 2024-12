Defesa Civil de Mesquita realiza simulado de evacuação para alunos e funcionários - PMM

Publicado 13/12/2024 16:04

Mesquita – A equipe da Defesa Civil de Mesquita organizou um simulado de evacuação na EMEI Mister Watkins, localizada no Centro do município, que contou com a participação de 130 alunos e 50 funcionários treinados.

A realização do treinamento visa garantir a evacuação de todos os presentes em até 3 minutos, conduzindo-os a um local seguro. Durante a manhã, os alunos realizaram a evacuação simulada em 2 minutos e 1 segundo. Já na parte tarde, a atividade foi encerrada em 2 minutos e 41 segundos.



“O exercício de simulado de evacuação busca orientar, treinar e capacitar alunos, funcionários e professores com intuito de agir corretamente em uma situação de emergência, promovendo uma cultura de resiliência no ambiente escolar. Esses conhecimentos podem ajudar a salvar vidas, tanto no ambiente escolar, quanto em outros”, comentou Marlon Araújo, diretor da Defesa Civil do município.