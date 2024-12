Prefeito Jorge Miranda e autoridades durante inauguração das novas unidades de saúde - Divulgação

Prefeito Jorge Miranda e autoridades durante inauguração das novas unidades de saúde

Publicado 14/12/2024 13:03

Mesquita – O município de Mesquita inaugurou, nesta sexta-feira (13), duas novas unidades de saúde. A Clínica da Família Rocha Sobrinho vai garantir os 100% de cobertura na Atenção Primária e a Policlínica do Cosmorama ampliar a oferta de atendimento especializado à população.

“Desde que eu me tornei prefeito de Mesquita, coloquei como meta revolucionar o atendimento na Saúde municipal. Para isso, porém, apostamos no planejamento e no diagnóstico. Hoje, temos 11 clínicas da família, já contando com a Rocha Sobrinho, que nos possibilitam chegar nessa meta dos 100% de cobertura da Atenção Primária à Saúde na cidade. Fico orgulhoso por isso, mas sei que, na verdade, esse é um dever do poder público e, principalmente, um direito da população mesquitense”, disse o prefeito da cidade, Jorge Miranda.



Com a inauguração da Clínica da Família Rocha Sobrinho, as unidades UBS Vila Norma e ESF Maria Cristina deixam de existir. Essas eram as únicas que ainda restavam sem seguir o atual modelo de Saúde da Família na cidade, com clínicas da família realizando atendimento territorializado e com acesso a remédios e exames na própria unidade.



A Clínica da Família Rocha Sobrinho fica na Avenida Coelho da Rocha 2202, no bairro Rocha Sobrinho. São cinco equipes de Saúde da Família na unidade, batizadas de Vila Norma, Olaria, Estrela, Chácara e Maria Cristina. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, com coleta de exames a partir das 7h e atendimento que se encerra apenas às 18h.



A ministra Nísia Trindade Lima ficou visivelmente impressionada com a meta ultrapassada pela Atenção Básica de Mesquita. “É muito bom ver o envolvimento de todos aqui, a importância disso para a comunidade de Mesquita. No governo federal, ampliamos a Estratégia da Saúde da Família, foram mais de 4 mil equipes habilitadas, assim como os agentes comunitários de saúde. Nós apostamos nessa estratégia e queremos que, no Brasil, chegue a 80% de cobertura como meta. Se vocês chegam a 100%, é um bom exemplo”, valorizou.



Com a inauguração da nova policlínica de especialidades no bairro Cosmorama, Mesquita passa a contar com dois espaços de saúde voltados para atender as consultas com especialistas na cidade. A outra unidade, a Policlínica São José, encontra-se em obras, funcionando provisoriamente na Vila Emil.



“Assim, Mesquita ficará com uma policlínica em cada lado da cidade, que é dividida pela linha do trem. Pacientes das clínicas da família que ficam do lado da São José encaminharão seus pacientes para lá. Já as unidades que atuam do lado da linha férrea que pega a nova Policlínica do Cosmorama direcionará seus usuários para ela”, informou Marcio Pereira da Silva, subsecretario municipal de Atendimento Especializado de Mesquita. No total, 32 especialidades são oferecidas nos dois espaços.



Ambas as cerimônias contaram com a participação da ministra da Saúde, Nísia Trindade Lima, e do deputado federal Julio Lopes, além de outras autoridades da área da Saúde e da cidade de Mesquita, como o deputado estadual Renato Miranda e o próprio prefeito da cidade, Jorge Miranda, além do secretário municipal de Saúde, Dr. Emerson Trindade.