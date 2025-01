Mais de 100 famílias no exercício do simulado de desocupação em Santo Elias - Cesar de Oliveira

Mais de 100 famílias no exercício do simulado de desocupação em Santo EliasCesar de Oliveira

Publicado 07/01/2025 08:01

Mesquita - A Defesa Civil de Mesquita promoveu o primeiro exercício de simulado de desocupação para 110 moradores do bairro Santo Elias. A atividade teve como objetivo capacitar os participantes para tomar atitudes corretas e eficazes em situações de crise, principalmente ligadas a ocorrência de temporais na cidade - Ade Mesquita promoveu o primeiro exercício dedepara 110 moradores do bairro Santo Elias. A atividade teve como objetivo capacitar os participantes para tomar atitudes corretas e eficazes em situações de crise, principalmente ligadas a ocorrência dena cidade

A ação contou com a colaboração dos profissionais do CRAS Santo Elias e da Clínica da Família Jacutinga, além de membros da sociedade civil e dos voluntários da Defesa Civil da cidade, grupo que atualmente passa da marca de 220 integrantes.

Na ocasião, os profissionais encenaram a situação do transbordamento do Rio da Prata e apresentaram estratégias de ação por parte dos moradores, destacando o ponto de encontro e as rotas de fuga.

“Fizemos esse trabalho como uma forma de prevenção aos possíveis danos decorrentes das chuvas fortes. Com a chegada do verão, estamos olhando para essa questão com ainda mais atenção. Mas, além do simulado e das orientações que costumamos oferecer aos cidadãos, já foi solicitada a limpeza desse e de outros rios de Mesquita ao Inea, pelo programa Limpa Rio, para evitar que eles transbordem”, reforçou o diretor da Defesa Civil, Marlon Araújo.

Rede de apoio

A coordenadora do CRAS Santo Elias, Cristina Drummond comenta que o trabalho da Assistência Social está intrinsecamente ligado ao da Defesa Civil. Ela reforça que o município possui alguns pontos de abrigo preparados para receber pessoas desalojadas.

“Em momentos de calamidade, como alagamentos, muitas pessoas ficam perdidas, sem saber o que fazer. De fato, a primeira ação é contatar a Defesa Civil. Depois, vem a atuação do CRAS, que é a referência para a recuperação dos documentos que acabaram se perdendo e, também, para a realização do cadastro para, possivelmente, receber o auxílio por parte do Estado posteriormente”.