Natal da Melhor Idade foi o evento responsável por reunir parte da comunidade mesquitense - Divulgação/ PMM

Publicado 31/12/2024 18:28

Mesquita – As festividades de fim de ano reuniram parte da comunidade mesquitense no Centro Municipal de Longevidade de Mesquita, localizado na Chatuba. Os eventos marcaram o fim do calendário de atividades do equipamento e estabeleceu o senso de comunhão característico do Natal.

A própria proposta do Centro de Longevidade é a busca em promover o envelhecimento saudável por meio de iniciativas de acolhimento à população idosa.



A Coordenadora do Centro Municipal de Longevidade, Flávia Santos explica a importância de iniciativas assim para a terceira idade. “Alguns idosos chegam debilitados, sofrendo de depressão ou vítimas de alguma violência dentro do próprio lar. No Centro de Longevidade, eles encontram um lugar de acolhimento, onde podem criar vínculos de amizade e companheirismo. Não há nada mais significativo do que estabelecer esse senso de união, especialmente próximo ao fim do ano”, declarou.



Logos após o fim das festividades, aconteceu a Feira da Gratidão, onde utensílios domésticos recebidos por meio de doações puderam ser repassados à população assistida pelo Centro Municipal de Longevidade.



O espaço funciona como um polo de socialização, oferecendo atividades como oficinas de artesanato, dança e jardinagem. O equipamento fica localizado na Rua Assú s/n°, ao lado do n° 260, na Chatuba. Já o funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.