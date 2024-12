Prefeito eleito, Marotto discursou representando todos os diplomados no Fórum - Divulgação

Publicado 23/12/2024 18:42

Mesquita – A Justiça Eleitoral diplomou o prefeito eleito, Marotto, e seu vice, Bruno Lucena, ambos do Partido Liberal (PL), além dos 12 vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Mesquita. A cerimônia ocorreu no Fórum de Mesquita.

Marotto, foi o único entre os diplomados a discursar, representando todos em sua fala. Ele recebeu o certificado das mãos da juíza Mariana Moreira Tangari Baptista e reforçou o compromisso com a população mesquitense.



“É uma honra estar aqui, representando todos nós, que fomos eleitos democraticamente, através da escolha da sociedade, da população de Mesquita, para que a gente possa, nos próximos quatro anos, representá-la da melhor forma possível. Afinal, estamos em uma democracia representativa, ou seja, fomos eleitos para representar os interesses da população”, afirmou.



A cerimônia contou com a presença do atual prefeito de Mesquita, Jorge Miranda, e do vice-prefeito, Ricardo Lucena, além do deputado estadual Renato Miranda. “Me orgulho demais desses oito anos dedicados à gestão de Mesquita. Tivemos conquistas incríveis e tenho certeza de que elas ficarão marcadas por muitos anos na memória do povo. Sou de Mesquita, cresci aqui e só posso torcer para que o futuro reserve cada vez mais avanços e crescimento para a cidade”, disse Jorge.



Marotto e Jorge Miranda na cerimônia de diplomação Divulgação

Os vereadores eleitos de Mesquita são: Diogo Talento (PRD), Marcel Taí Gostei (PRD), Vinny É Nós (PRD), Raphael Duarte (PL), Gelson Henrique (Solidariedade), Tiago Kurtz (União), Zé Chaleira (União), Vinícius Bonitão (PL), Leo Primo (PL), Mauricio Chagas (PSD), Dudu Dois D (PSD) e Rodrigo Rodrigues RR (PP).



A posse dos eleitos está marcada para o dia 1º de janeiro de 2025.



O que é diplomação?



A diplomação é “o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato ou a candidata foi efetivamente eleito ou eleita pelo povo e, por isso, está apto ou apta a tomar posse no cargo”.