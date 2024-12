Jovens mesquitenses entre os finalistas em convenção científica estadual - Leandro Azeredo

Jovens mesquitenses entre os finalistas em convenção científica estadualLeandro Azeredo

Publicado 17/12/2024 19:23 | Atualizado 17/12/2024 19:24

Mesquita – Estudantes de três escolas públicas municipais de Mesquita levaram o nome do município para a Feira de Ciências, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro (FECTI). Lá, eles expuseram seus respectivos projetos científicos, desenvolvidos sob a orientação de professores, e consagraram-se finalistas.

Os alunos do 9° ano da Escola Municipal Vereador Américo dos Santos, Lucas Soares, Aghata Gonçalves e Thayna dos Santos desenvolveram um aparelho capaz de detectar ruídos. A máquina, que foi idealizada para auxiliar estudantes com transtorno do espectro autista, é equipada com três lâmpadas de diferentes colorações que acendem conforme a intensidade do ruído detectado. O projeto teve apoio dos professores Antônio Campos Carrara e Michele Azevedo.



Já a Escola Municipal Cruzeiro do Sul foi representada pelos estudantes Davi Leão, Maria Sophia Gonçalves e Nathaly Christiny dos Santos, que apresentaram a “Mosquitoeira”, um dispositivo de contenção contra o mosquito Aedes aegypti. O projeto, orientado pelos professores Enrique Leal e Gabriela Vieira, tem como função atuar no enfrentamento direto ao transmissor do vírus da dengue.



Enquanto isso, os alunos Miguel Lucas dos Santos, Emanuel Rodrigo da Cruz e Nathaly Victória Silva, do 7° ano da Escola Municipal Professor Quirino, expuseram o projeto “Vírus: Não vemos, mas existem”, iniciativa que visa conscientizar a comunidade escolar sobre práticas higiênicas combativas à disseminação desses agentes. Os estudantes desenvolveram a “Caixa Mágica”, recurso lúdico que viabiliza atividades que vão desde a produção de slimes que ilustram a viscosidade do catarro até a produção de xaropes caseiros. O projeto contou com a orientação da professora Isis Alvarenga e alçou a 4ª colocação do prêmio destinado a alunos do 6° e 7° ano.