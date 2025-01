Mesquita se mantém no topo do Índice de Situação Previdenciária na Baixada Fluminense - Divulgação/ PMM

Mesquita se mantém no topo do Índice de Situação Previdenciária na Baixada FluminenseDivulgação/ PMM

Publicado 03/01/2025 20:53

Mesquita – O município de Mesquita lidera, pelo segundo ano consecutivo, o Índice de Situação Previdenciária, o ISP-RPPS, entre os municípios da Baixada Fluminense. O indicador, elaborado pelo Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social, RPPS, órgão do Ministério da Previdência Social, avalia a qualidade da gestão previdenciária em todo o Brasil.

O ISP-RPPS utiliza três pilares fundamentais para sua avaliação: gestão e transparência, situação financeira e situação atuarial.



“Esse resultado é fruto de um trabalho responsável e comprometido com a legalidade, que reflete uma gestão eficiente, transparente e focada na qualidade do nosso sistema previdenciário. Hoje, somos referência nacional e sempre buscamos o melhor para os servidores e para o futuro da cidade”, destacou Cátia Ferraz, diretora-presidente do MesquitaPrev.



Entre os critérios analisados estão a regularidade no envio de informações, modernização da gestão, suficiência financeira, acumulação de recursos e a capacidade de honrar compromissos previdenciários.



“Cada conquista, como a manutenção dessa posição de liderança, reflete nosso compromisso com o futuro dos servidores e da população. Estamos assegurando que o sistema previdenciário seja uma base sólida para o bem-estar de todos”, disse Jorge Miranda, ex-prefeito de Mesquita.



O município também ocupa a 15ª posição no ranking estadual, entre os 80 municípios do Rio de Janeiro analisados.