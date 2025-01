Plantio de muda de baobá em Mesquita - Paula Fragoso

Plantio de muda de baobá em Mesquita Paula Fragoso

Publicado 08/01/2025 13:19 | Atualizado 08/01/2025 13:20

A iniciativa tem como marca registrada o plantio de uma muda de baobá no município abrangido pelo projeto.



Na ocasião, uma das artistas assistidas pelo projeto, Suel Susan, que é moradora da Jacutinga, promoveu uma performance da música “O Acordão”, canção que trata da responsabilidade popular na escolha de seus representantes.

Plantio de muda de baobá em Mesquita Paula Fragoso

O Secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos,, esteve presente na ação. “A gente preza muito pela qualidade de vida dos moradores de Mesquita. Esse espaço costumava ser subutilizado como depósito de lixo. Após o processo de revitalização promovido pela gestão do prefeito Jorge Miranda, podemos estar realizando o plantio do Baobá, que simboliza o acolhimento da população mesquitense e nosso cuidado com o meio ambiente”, pontuou.