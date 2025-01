Programa 60+ promove mais qualidade de vida a idosos mesquitenses - Divulgação

Publicado 09/01/2025 10:15 | Atualizado 09/01/2025 10:16

Mesquita - A Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo oferece um serviço especializado ao público idoso de Mesquita. Trata-se do Programa 60+, que atende idosos que necessitam de cuidados e atendimentos específicos, por meio de dinâmicas que estimulam a cognição e aumentam as capacidades físicas.

O projeto abrange três perfis: idosos com estabilidade cognitiva, mas com condições de saúde que demandam atenção, como hipertensão ou diabetes; idosos com comprometimentos cognitivos, como demências, AVC, Alzheimer ou desuso/declínio cognitivo, nos quais há perda da capacidade de realizar atividades relacionadas ao dia a dia; e idosos com limitações físicas.



Atualmente, o programa atende cerca de 110 idosos e funciona na Vila Olímpica de Mesquita, no Cosmorama, e na Praça PEC, em Santo Elias.



As atividades são conduzidas por profissionais especializados nessa faixa etária, com suporte de enfermeiros. “Os exercícios são realizados de forma circuitada, mas sempre respeitando a individualidade de cada participante. Como estamos falando de um público de idade avançada, eles apresentam um risco elevado de quedas, por isso oferecemos todo o suporte necessário”, comentou a coordenadora técnica do programa, Milena Almeida Mendonça.



Para aqueles que desejam participar, basta comparecer à sede da Subsecretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, com um número de contato para marcação da avaliação, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O endereço é Avenida Presidente Costa e Silva 1.898, próximo ao Viaduto Cantor e Compositor Dicró, na altura da estação de trem Mesquita, no Centro.