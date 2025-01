Guarda Civil de Mesquita faz balanço das atividades do fim de 2024 - Divulgação/ PMM

Guarda Civil de Mesquita faz balanço das atividades do fim de 2024Divulgação/ PMM

Publicado 30/01/2025 10:39

– Ade Mesquita apresentou odasdo fim de 2024. A equipe apoiou ações de trânsito, fez rondas especiais de final de ano e se destacou na proteção ambiental e animal.Só no último trimestre do ano passado, por exemplo, foram 17 ações de apoio a acidentes de trânsito nas ruas de Mesquita, quatro conduções à delegacia e a recuperação de dois veículos.“Uma parte desses trabalhos é fruto dos 4.186 baseamentos realizados no período final do ano, além das nossas ações de ronda em posições estratégicas, estabelecidas a partir do estudo de riscos e de necessidade”, avaliou a subsecretária municipal de Segurança, Ordem Pública e Cidadania,, focado no combate a infrações contra o meio ambiente: três ações de contenção a incêndios florestais e outras duas contra incêndios urbanos. Houve também 34 operações de resgate a animais silvestres, oito autuações referentes a acampamentos irregulares e mais quatro contra descarte de lixo em locais impróprios. Isso sem contar com 38 ações de suporte a outras instituições e 132 operações de patrulhamento no Monte Horebe, a maior reserva de biodiversidade do município.