Defesa Civil cadastra mesquitenses em Juscelino Divulgação/ PMM

Publicado 15/01/2025 13:08

Mesquita - Uma equipe técnica da Defesa Civil de Mesquita esteve no CRAS Juscelino inscrevendo usuários no Sistema de Alerta de Desastres e deu orientações preventivas sobre serviços prestados.

“É de suma importância que as pessoas saibam agir de maneira correta em situações de emergência, desenvolvendo a cultura de prevenção de desastres na população. Isso contribui para que Mesquita se torne uma cidade mais resiliente aos riscos de desastre”, defendeu Marlon Araújo, diretor da Defesa Civil do município.



A partir de agora, os cadastrados passam a receber mensagens de texto no celular, em tempo real, com avisos sobre mudanças repentinas na previsão do tempo. Essa ação é fundamental para possibilitar que medidas de segurança possam ser tomadas mais rapidamente, protegendo vidas.



Qualquer pessoa pode se inscrever no Sistema de Alerta de Desastres, recebendo os avisos enviados pela Defesa Civil de Mesquita. Esse cadastro é feito pelo WhatsApp (+55 21 97299-3223) ou por SMS (40199). Quem preferir, pode procurar o auxílio da equipe de Defesa Civil para o cadastro.



Agenda com as próximas ações de orientações à população nos equipamentos da Assistência Social:



16 de janeiro: CRAS Banco de Areia;

20 de janeiro: CRAS Chatuba;

22 de janeiro: Espaço da Mulher Mesquitense;

28 de janeiro: CRAS Chatuba.