Sala do Empreendedor de Mesquita está à disposição para tirar dúvidas - Luan de Brito/PMM

Sala do Empreendedor de Mesquita está à disposição para tirar dúvidas Luan de Brito/PMM

Publicado 10/01/2025 11:00

Mesquita – A Sala do Empreendedor de Mesquita alerta aos contribuintes com interesse em ingressar ou reingressar no Simples Nacional que o prazo dado pela Receita Federal se encerra em 31 de janeiro. Porém, o CNPJ precisa estar em regularidade com as administrações tributárias da União, estado e município.

– Ade Mesquita alerta aos contribuintes com interesse em ingressar ou reingressar noque o prazo dado pela Receita Federal se encerra em 31 de janeiro. Porém, o CNPJ precisa estar em regularidade com as administrações tributárias da União, estado e município.

O espaço está à disposição para tirar dúvidas e orientar quem precise ou foi excluído do regime no ano passado, incluindo aqueles que não regularizaram débitos vinculados aos Termos de Exclusão enviados pela Receita Federal entre os dias 30 de setembro e 4 de outubro de 2024.



“A Sala do Empreendedor de Mesquita também está à disposição para tirar dúvidas e orientar quem precise sobre o procedimento correto. Tanto para o ingresso quanto para o reingresso no regime do Simples Nacional. Essa, inclusive, pode ser uma oportunidade para empreendedores de Mesquita que ainda não conhecem o nosso espaço e os serviços oferecidos possam conhecer”, enfatizou a coordenadora da Sala do Empreendedor de Mesquita, Andressa Chaves.