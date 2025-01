Workshop de maquiagem gratuito em Mesquita - Reprodução

Publicado 09/01/2025 14:52 | Atualizado 09/01/2025 14:55

Mesquita - O Espaço da Mulher Mesquitense reuniu mulheres para um workshop de automaquiagem. As participantes produziram uma criação artística lúdica, para ser utilizada em festas e eventos culturais.

A aula foi ministrada por Jeniffer Lemos, produtora cultural e visagista, especialista em maquiagem artística.



“Enquanto trabalhávamos com maquiagem artística, busquei despertar o interesse dessas mulheres e provocar uma percepção de que a maquiagem não é só aquele adereço do dia-a-dia, mas também uma possibilidade de renda extra para elas”, declarou Jeniffer.



Coordenadora do Espaço da Mulher Mesquitense, Silvânia Almeida expôs a importância do local para a comunidade feminina do município.” Nosso objetivo sempre foi construir um espaço de comunhão para mulheres. Um ambiente acolhedor, onde todas se sintam à vontade. Além disso, também visamos incentivar a geração de renda entre elas, através dos cursos de cabeleireira, entre outras turmas”, pontuou.