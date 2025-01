Desconto de 10% no IPTU de Mesquita em cota única - Luan de Brito/PMM

Publicado 14/01/2025 10:51

Mesquita - A Prefeitura de Mesquita está oferecendo um percentual de desconto para pagamento do IPTU 2025 em cota única. Quem fizer a quitação integral da taxa até 31 de janeiro garantirá um abatimento de 10% no valor total do Imposto Predial e Territorial Urbano.

Quem não puder efetuar o pagamento em cota única até o final de janeiro terá ainda uma nova chance de desconto válida para a quitação integral até 28 de fevereiro. Neste caso, o abatimento cai para 5%. Contribuintes que preferirem optar pelo parcelamento começarão a fazer o pagamento em março, dividido em dez parcelas, com a última delas vencendo em dezembro de 2025.



As guias impressas já estão sendo entregues pelos Correios na residência dos contribuintes, porém, quem preferir pode se dirigir ao auditório da prefeitura, onde é possível solicitar a impressão da guia. O endereço é Rua Arthur de Oliveira Vecchi 120, no Centro, com funcionamento das 9h às 17h.



O subsecretário municipal de Inteligência Tributária, Fabio Antonio Fraga destaca outras possibilidades para ficar em dia com o município. “Há ainda a possibilidade de utilizar nossos canais digitais, como a assistente virtual Mia e o e-gov, além do QR Code localizado no banner com o calendário do IPTU 2025 que está fixado na fachada da prefeitura. Mas, se os munícipes preferirem vir à sede da Prefeitura Municipal de Mesquita e retirar a guia aqui, conosco, aproveitando inclusive para resolver outras demandas ou tirar dúvidas, estamos atendendo com um esquema especial no auditório”.