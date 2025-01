Inscrições para os cursos de formação inicial e continuada da Faetec - Felipe Correa

Publicado 14/01/2025 13:20

Mesquita – A Fundação de Apoio à Escola Técnica () anuncia que aspara os cursos de formação inicial e continuada estão. São mais de 11 mil vagas para cursos de Qualificação Profissional, na modalidade presencial, no primeiro semestre de 2025.

As oportunidades abrangem diversas áreas, como informática; beleza; serviços de manutenção; artes cênicas e outras. Alguns dos cursos disponíveis são: Operador de Computador; Assistente Administrativo; Inglês; Iniciação Teatral; Imuno-hematologia Clínica; e Automação e Robótica.



Cada candidato poderá selecionar até quatro cursos, inserindo todas as opções em uma mesma inscrição.



O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes, destacou a importância da capacitação gratuita para a população: "Estamos oferecendo mais de 11 mil vagas em áreas de grande demanda, contribuindo para a inclusão social e o desenvolvimento profissional de milhares de pessoas. A Faetec desempenha um papel essencial na formação de mão de obra qualificada, e as inscrições abertas representam uma excelente oportunidade para quem busca melhorar sua empregabilidade e expandir seus conhecimentos", ressaltou o secretário.



As inscrições ficam abertas até o dia 26 de janeiro, devendo ser feitas pelo site oficial da instituição (www.faetec.rj.gov.br). Para participar, é necessário ter idade mínima de 14 anos e o nível de escolaridade exigido também pode variar de acordo com cada formação. Os cursos têm duração de 20 semanas, e a previsão é de que as aulas comecem no próximo mês. O resultado do sorteio será dia 28 de janeiro.