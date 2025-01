Combate à dengue é tema de aula prática em Mesquita - Paula Fragoso

Publicado 23/01/2025 20:49 | Atualizado 23/01/2025 20:50

Mesquita - Agentes de combate a endemias de Mesquita participaram de uma ação coletiva, que abordou estratégias para conter a proliferação do mosquito aedes aegypti na cidade.

A ação foi mediada por Sérgio Vigas, coordenador de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses, que expôs a importância de iniciativas para a saúde coletiva do município. “A dengue está na porta e a gente não pode deixar ela entrar. Então, precisamos fazer os bloqueios dentro do município, com um trabalho cada vez mais intensificado para evitar a proliferação do mosquito em Mesquita”, defendeu.



Durante o evento, especialistas no combate a arboviroses e profissionais da Saúde e da Assistência Social de Mesquita prestaram sua contribuição, compartilhando estratégias respectivas à área de atuação em que se encontram.



“Apesar de contarmos com um corpo de profissionais extremamente capacitado, ações de aperfeiçoamento são sempre necessárias. Até mesmo para que em cenários de surtos endêmicos, por exemplo, possamos estar previamente preparados e com um plano de ação efetivo elaborado”, pontuou Sérgio Vigas.