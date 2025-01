Espaço da Mulher Mesquitense abre vagas para cursos gratuitos de Design de Sobrancelhas - Nicollas Pina/PMM

Publicado 20/01/2025 13:13

Mesquita - O Espaço da Mulher Mesquitense está com novas oportunidades para cursos gratuitos de Cabeleireira, Design de Sobrancelhas e Depilação. Os cursos têm carga horária entre 50 e 100 horas, que incluem formação prática e teórica. Ao término, todas as alunas recebem um certificado de conclusão.

No total, serão disponibilizadas 120 vagas para o curso de Cabeleireira, divididas em turmas pela manhã e à tarde. Já os cursos de Design de Sobrancelhas e de Depilação contarão com 60 vagas cada, também divididas em turmas de manhã e à tarde.



As oportunidades são voltadas exclusivamente para mulheres com 16 anos ou mais e que residam no município. Para realizar a inscrição, basta comparecer ao próprio local, que fica na Rua Libânia 195, na Vila Emil, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência em Mesquita.



“A educação e o empoderamento feminino são fundamentais. No Espaço da Mulher Mesquitense, nossos professores se dedicam a motivar o desenvolvimento pessoal e profissional de cada aluna que busca uma oportunidade. Além disso, oferecemos atividades extracurriculares que complementam o aprendizado e aproximam essas mulheres das demandas do mercado de trabalho”, destacou Silvânia Almeida, coordenadora municipal de Políticas para Mulheres de Mesquita e gestora do Espaço da Mulher Mesquitense.



Inscrições



As inscrições para o curso de Cabeleireira começaram dia 13 e se encerram dia 17 de janeiro. Já para os cursos de Design de Sobrancelhas e de Depilação, as matrículas se iniciam dia 20 de janeiro e terminam na sexta-feira, dia 24.