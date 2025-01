Desconto no pagamento das taxas obrigatórias de vigilância sanitária e de lixo em Mesquita - Divulgação/ PMM

Desconto no pagamento das taxas obrigatórias de vigilância sanitária e de lixo em MesquitaDivulgação/ PMM

Publicado 24/01/2025 20:24

Mesquita – As empresas mesquitenses que optarem pelo pagamento das taxas obrigatórias de vigilância sanitária e de lixo em cota única em 2025 terão um percentual de desconto.

– As empresas mesquitenses que optarem pelodasobrigatórias dee deem cota única em 2025 terão um percentual de desconto.

Quem fizer a quitação integral delas até 31 de janeiro garantirá uma redução de 10% no valor total. Empreendedores que não puderem realizar o pagamento em janeiro mas ainda quiserem obter vantagem na cota única têm até o dia 28 de fevereiro para conseguir 5% de desconto.



A emissão dessas taxas pode ser feita pela internet. Basta acessar o portal eGov, no endereço https://egov.mesquita.rj.gov.br, e acessar pelo menu as opções “Taxa de Lixo” e “Taxa de Vigilância Sanitária”.



“Os empresários que preferirem optar pelo pagamento parcelado seguirão um calendário com dez parcelas a serem pagas, com vencimentos entre março e dezembro deste ano. Mas essa economia acaba se mostrando uma decisão mais vantajosa para muitas empresas que atuam na cidade”, destacou Fabio Antonio Fraga, subsecretário municipal de Inteligência Tributária de Mesquita.



Quem tiver alguma dificuldade e precisar de auxílio conta com o apoio da Subsecretaria Municipal de Fazenda, localizada na própria Prefeitura Municipal de Mesquita. O endereço é Rua Arthur de Oliveira Vecchi 120, no Centro, com funcionamento das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.