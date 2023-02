96ª DP de Miguel Pereira - Google / Reprodução

Publicado 22/02/2023 14:06

Ontem (21), policiais civis da 96ª Delegacia de Polícia de Miguel Pereira prenderam, em flagrante, um casal acusado pelo crime de tráfico de drogas. Os dois foram localizados no bairro Governador Portela, em ação que contou com apoio da Polícia Militar. A operação foi montada após denúncia anônima de que duas pessoas estariam utilizando um automóvel para vender entorpecentes em um terreno baldio.

Utilizando uma viatura descaracterizada, os agentes viram um homem entrando no veículo com uma embalagem. Os policiais militares abordaram o carro, mas observaram que, antes da ordem de parada, uma embalagem foi arremessada para fora. Recuperada pelos investigadores, a sacola continha drogas. A outra equipe, ainda no terreno baldio, apreendeu uma mochila com mais entorpecentes, escondida atrás de um contêiner. O material foi encaminhado para perícia técnica e os envolvidos presos em flagrante.