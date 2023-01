Zuleica publicou vídeos em suas redes sociais - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 10/01/2023 11:48

Uma moradora de Miguel Pereira está entre as pessoas que invadiram o Congresso Nacional no domingo (08). Zuleica Portes Machado publicou vídeos e fotos nas redes sociais que comprovam sua participação nos atos antidemocráticos que provocaram a depredação nos prédios da Praça dos Três Poderes. "Gente, tomamos. Estamos aqui. Aqui é Miguel Pereira. A gente fez parte da história do Brasil", disse Zuleica em um dos vídeos.

A moradora de Miguel Pereira é servidora pública no município vizinho, Paty do Alferes. De acordo com apuração do g1, ela trabalha como merendeira em uma escola. Em nota, a prefeitura repudiou todo e qualquer ato antidemocrático e informou que no caso de identificação comprovada da participação de algum servidor na invasão em Brasília, prestará as informações necessárias às autoridades policiais.