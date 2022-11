Miguel Pereira - Reprodução

03/11/2022

A Iguá informa que a Estação de Tratamento de Água (ETA) Fragoso, em Miguel Pereira, continua operando com capacidade reduzida nesta quinta-feira (03) em razão dos efeitos das fortes chuvas na região. Pelo menos 12 bairros da cidade podem ter o abastecimento de água afetado (Portela, Vila Selma, Recreio, Carvoera, Futurista, Rio Doro, Ramada, Retiro, Portal das Mansões, Vila Margarida, Praça da Ponte e Clube Velho).



Conforme já comunicado ontem (02), o temporal arrastou resíduos para o leito do rio Santana e entupiu parte das estruturas de captação que abastecem as Estações de Tratamento de Água. A previsão é de que a captação de água seja normalizada assim que o rio voltar à condição normal. Segundo a Iguá, até que a operação da unidade esteja totalmente restabelecida, o Sistema de Abastecimento de Água pode registrar intercorrências, incluindo baixa pressão e falta d’água. O abastecimento na cidade de Paty do Alferes se encontra estável neste momento, mas também pode ser impactado pelas mesmas condições provocadas pela chuva.