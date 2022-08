Imagem ilustrativa de uma pessoa sendo vacinada - Reprodução.

Publicado 18/08/2022 20:28

No próximo sábado (20), a prefeitura de Miguel Pereira vai promover o Dia D de vacinação contra a poliomielite e atualização da Caderneta de Vacinação. As unidades de saúde do município estarão abertas das 8h às 12h para atualização vacinal de todos entre 2 meses e 15 anos de idade. Além da apresentação da Caderneta de Vacinação e do Cartão do SUS, é necessário o acompanhamento de um responsável.